Камеру смартфона iPhone XS Max сравнили с профессиональной техникой

Эксперты отмечают, что смартфон iPhone XS Max продемонстрировал довольно неплохие результаты. Чтобы получить одинаковое фокусное расстояние кинокамеру оснастили объективом Sigma Art 18-35mm F/1,8. Снятый на девайс от Apple материал практически не потребовал коррекции цветов, а видеоролики с кинокамеры Canon C200 пришлось дорабатывать. Также специалистов впечатлил динамический диапазон, на ярком солнце картинка не отсвечивала, оставаясь детализированной в тени.В качестве недостатка камеры смартфона, эксперты назвали слишком большую перешарпленность картинки. Для кого-то данный нюанс может стать плюсом, однако это стирает некоторые детали и уменьшает кинематографический эффект.