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Камеру смартфона iPhone XS Max сравнили с профессиональной техникой

Эксперты решили сравнить камеру смартфона iPhone XS Max с профессиональной техникой Canon C200, которая стоит 10 тысяч долларов. Во время тестирования гаджет продемонстрировал отличные результаты, однако он уступил кинокамере.
Камеру смартфона iPhone XS Max сравнили с профессиональной техникой

Эксперты отмечают, что смартфон iPhone XS Max продемонстрировал довольно неплохие результаты. Чтобы получить одинаковое фокусное расстояние кинокамеру оснастили объективом Sigma Art 18-35mm F/1,8. Снятый на девайс от Apple материал практически не потребовал коррекции цветов, а видеоролики с кинокамеры Canon C200 пришлось дорабатывать. Также специалистов впечатлил динамический диапазон, на ярком солнце картинка не отсвечивала, оставаясь детализированной в тени.

В качестве недостатка камеры смартфона, эксперты назвали слишком большую перешарпленность картинки. Для кого-то данный нюанс может стать плюсом, однако это стирает некоторые детали и уменьшает кинематографический эффект.


 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:15

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