Камеру смартфона iPhone XS Max сравнили с профессиональной техникой
Эксперты решили сравнить камеру смартфона iPhone XS Max с профессиональной техникой Canon C200, которая стоит 10 тысяч долларов. Во время тестирования гаджет продемонстрировал отличные результаты, однако он уступил кинокамере.
Эксперты отмечают, что смартфон iPhone XS Max продемонстрировал довольно неплохие результаты. Чтобы получить одинаковое фокусное расстояние кинокамеру оснастили объективом Sigma Art 18-35mm F/1,8. Снятый на девайс от Apple материал практически не потребовал коррекции цветов, а видеоролики с кинокамеры Canon C200 пришлось дорабатывать. Также специалистов впечатлил динамический диапазон, на ярком солнце картинка не отсвечивала, оставаясь детализированной в тени.
В качестве недостатка камеры смартфона, эксперты назвали слишком большую перешарпленность картинки. Для кого-то данный нюанс может стать плюсом, однако это стирает некоторые детали и уменьшает кинематографический эффект.
Эксперты отмечают, что смартфон iPhone XS Max продемонстрировал довольно неплохие результаты. Чтобы получить одинаковое фокусное расстояние кинокамеру оснастили объективом Sigma Art 18-35mm F/1,8. Снятый на девайс от Apple материал практически не потребовал коррекции цветов, а видеоролики с кинокамеры Canon C200 пришлось дорабатывать. Также специалистов впечатлил динамический диапазон, на ярком солнце картинка не отсвечивала, оставаясь детализированной в тени.
В качестве недостатка камеры смартфона, эксперты назвали слишком большую перешарпленность картинки. Для кого-то данный нюанс может стать плюсом, однако это стирает некоторые детали и уменьшает кинематографический эффект.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 17:15