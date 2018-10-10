Андроида научили кататься на скейтборде и роликах

На сегодняшний день существует два типа роботов: ходячие и колесные. Последние имеют преимущество над первыми в том, что прекрасно умеют преодолевать препятствие. Колесные андроиды, в свою очередь, способны быстро передвигаться, сохраняя устойчивость.Инженеры из Токийского университета сделали небольшой прорыв, создав алгоритм, приводящий центр массы робота в устойчивое положение как при ходьбе, так при движении на колесных конструкциях.Авторы разработки проверили функциональность алгоритмов на человекоподобном андроиде JAXON, рост которого почти 190 см. Испытания показали, что он способен передвигаться со средней скоростью 0,6 м/с, а также кататься на роликах и скейтборде со скоростью один метр в секунду. Сейчас ученые работают над тем, чтобы в скором времени JAXON освоил езду на коньках.