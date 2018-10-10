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Китайцам дали список с рекомендациями касательно поведения в России

Россия вошла в список стран, пользующихся наибольшей популярностью среди китайских туристов. В связи с этим эксперты подготовили определенный список норм и правил, которые следует соблюдать приезжим.

Китайцам дали список с рекомендациями касательно поведения в России


Список содержит восемь советов, которые должны помочь гражданам Китая понять культуру России, вписаться в общество, а также избежать неловких ситуаций. Один из советов рекомендует заказывать в ресторанах еду лично для себя, поскольку в Китае, как правило, приносят одно большое блюдо и каждый берет оттуда что пожелает. Рекомендуется также не оголять торс в общественных местах, не производить шум после 23 часов, и, кроме того, поменьше касаться посторонних на рынках.

Эксперты отмечают, что в памятке также есть упоминание о том, что в России не принято улыбаться незнакомым. Если у человека каменное лицо – значит, скорее всего, все в порядке. Другие заметки в рассматриваемом списке не рекомендуют нарушать порядок в очереди, а также избегать попыток сфотографировать людей на улицах.


 
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Общество
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:00

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