Китайцам дали список с рекомендациями касательно поведения в России

Список содержит восемь советов, которые должны помочь гражданам Китая понять культуру России, вписаться в общество, а также избежать неловких ситуаций. Один из советов рекомендует заказывать в ресторанах еду лично для себя, поскольку в Китае, как правило, приносят одно большое блюдо и каждый берет оттуда что пожелает. Рекомендуется также не оголять торс в общественных местах, не производить шум после 23 часов, и, кроме того, поменьше касаться посторонних на рынках.Эксперты отмечают, что в памятке также есть упоминание о том, что в России не принято улыбаться незнакомым. Если у человека каменное лицо – значит, скорее всего, все в порядке. Другие заметки в рассматриваемом списке не рекомендуют нарушать порядок в очереди, а также избегать попыток сфотографировать людей на улицах.