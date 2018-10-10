«Холодно, уже холодно»: Фадеев трогательно признался в любви Ольге Серябкиной

Внимательные пользователи тут же присвоили данной публикации Фадеева статус - «трогательное признание в любви». Девушка приоткрыла окно машины, и продусер попросил закрыть его в связи с тем, что стало совсем холодно. Только непонятно по какой конкретно причине: то ли холодно от осенней непогоды за окном автомобиля, то ли от неразделённой любви.По словам самого Максима Фадеева, певица Ольга Серябкина навсегда оставила след в его ранимой душе. Он считает, что девушка – это самый лучший талант, с которым ему приходилось работать. Совсем недавно солистка группы «Серебро» решила покинуть своих коллег и заняться сольной карьерой.