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«Холодно, уже холодно»: Фадеев трогательно признался в любви Ольге Серябкиной

Известный продюсер Максим Фадеев опубликовал на свой странице в Instagram небольшой видео ролик. В нём он едет в машине с Ольгой Серябкиной и между ними происходит трогательная беседа.
«Холодно, уже холодно»: Фадеев трогательно признался в любви Ольге Серябкиной

Внимательные пользователи тут же присвоили данной публикации Фадеева статус - «трогательное признание в любви». Девушка приоткрыла окно машины, и продусер попросил закрыть его в связи с тем, что стало совсем холодно. Только непонятно по какой конкретно причине: то ли холодно от осенней непогоды за окном автомобиля, то ли от неразделённой любви.

По словам самого Максима Фадеева, певица Ольга Серябкина навсегда оставила след в его ранимой душе. Он считает, что девушка – это самый лучший талант, с которым ему приходилось работать. Совсем недавно солистка группы «Серебро» решила покинуть своих коллег и заняться сольной карьерой.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:15

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