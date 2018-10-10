АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Электронные сигареты не помогут бросить курить

В ходе национального опроса в США выяснялось, что около 2-х миллионов людей возрастом 18-24 года, которые пользуются электронными сигаретами, никогда не курили табак. По результатам исследования стало ясно, что устройство не поможет человеку если тот хочет бросить курить.

Электронные сигареты не помогут бросить курить

Исследователи считают, что нужно урегулировать сбыт и продажи электронных сигарет. Это поможет в борьбе с курением, а также защитит уязвимые группы населения, в том числе молодых людей, которые никогда не курили табак. Узнав результаты опроса чиновники начали опасаться, что устройства, которые были предназначены для сокращения числа курильщиков, способствуют их увеличению. Какие действия они предпримут пока неизвестно.

Специалисты советуют курильщикам желающим избавится от вредной привычке не пользоваться никакими симуляторами, а сделать это самостоятельно и как можно быстрее.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Только бы швы не разошлись»: Из-за серьёзной
Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram свою
Китайцам дали список с рекомендациями касательно
Надежда Михалкова и Мария Кожевникова эффектно
Маргарита Ларченко: «Хочу выиграть квартиру в
Электронные сигареты не помогут бросить курить
Промсвязьбанк: Владельцам зарплатных карт
Range Rover Sport без водителя преодолел самую
«Холодно, уже холодно»: Фадеев трогательно
Майя Донцова стремительно теряет свои лидерские
Ученые выяснили, что неполноценный сон
Племянница принцессы Дианы провоцирует слухи о
В Nintendo Switch Online появилась облегчённая
Алиана Устиненко: «Сашу я больше не люблю, мое
Люди на Земле были созданы пришельцами из жидких
В Сети появились рендеры смартфона Huawei Enjoy
"Я не стойкая женщина": Рита Дакота просит не
Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику
Гоген Солнцев жалуется, что жену после пластики
Ученые: Одержимость микробами взаимосвязана с
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по
Корнея Макарова отпустили на свободу прямо в зале
Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии
Учёные: На основе суперионных кристаллов можно
В Калифорнии учёные усомнились в правдивости
Муж Ани Лорак впал в депрессию после разрыва с
Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила
СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы
Лучше устриц: Эксперты рассказали, что чесночный
Психологи: «Правильная» музыка за рулём поможет
Просмотреть все новости