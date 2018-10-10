Электронные сигареты не помогут бросить курить
В ходе национального опроса в США выяснялось, что около 2-х миллионов людей возрастом 18-24 года, которые пользуются электронными сигаретами, никогда не курили табак. По результатам исследования стало ясно, что устройство не поможет человеку если тот хочет бросить курить.
Исследователи считают, что нужно урегулировать сбыт и продажи электронных сигарет. Это поможет в борьбе с курением, а также защитит уязвимые группы населения, в том числе молодых людей, которые никогда не курили табак. Узнав результаты опроса чиновники начали опасаться, что устройства, которые были предназначены для сокращения числа курильщиков, способствуют их увеличению. Какие действия они предпримут пока неизвестно.
Специалисты советуют курильщикам желающим избавится от вредной привычке не пользоваться никакими симуляторами, а сделать это самостоятельно и как можно быстрее.
Исследователи считают, что нужно урегулировать сбыт и продажи электронных сигарет. Это поможет в борьбе с курением, а также защитит уязвимые группы населения, в том числе молодых людей, которые никогда не курили табак. Узнав результаты опроса чиновники начали опасаться, что устройства, которые были предназначены для сокращения числа курильщиков, способствуют их увеличению. Какие действия они предпримут пока неизвестно.
Специалисты советуют курильщикам желающим избавится от вредной привычке не пользоваться никакими симуляторами, а сделать это самостоятельно и как можно быстрее.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30