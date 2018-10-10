Электронные сигареты не помогут бросить курить

Исследователи считают, что нужно урегулировать сбыт и продажи электронных сигарет. Это поможет в борьбе с курением, а также защитит уязвимые группы населения, в том числе молодых людей, которые никогда не курили табак. Узнав результаты опроса чиновники начали опасаться, что устройства, которые были предназначены для сокращения числа курильщиков, способствуют их увеличению. Какие действия они предпримут пока неизвестно.Специалисты советуют курильщикам желающим избавится от вредной привычке не пользоваться никакими симуляторами, а сделать это самостоятельно и как можно быстрее.