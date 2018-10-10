Надежда Михалкова и Мария Кожевникова эффектно выглядят без косметики
Актрисы Надежда Михалкова и Мария Кожевникова поделились фотографиями без макияжа. Поклонники отметили, что обе звезды без косметики выглядят потрясающе и очень молодо.
33-летняя Мария Кожевникова замужем за предпринимателем Евгением Васильевым. В семье растет трое сыновей.
Многодетная мама придерживается правильного питания. Ей удалось восстановить фигуру после третьей беременности, во время которой она поправилась на 27 килограммов.
Мария Кожевникова уделяет внимание не только весу, но и внешности. Она не боится сниматься без косметики и полагает, что каждой женщине присуща своя красота.
Другая знаменитая актриса Надежда Михалкова также стремится поддерживать натуральную красоту. У нее двое детей от Резо Гигинеишвили. Хотя супруги расстались, им удалось остаться в нормальных отношениях ради сына и дочки. На одном из фото, сделанном недавно, Надежда Михалкова снялась без яркой косметики, восхитив почитателей тем, как молодо выглядит.
33-летняя Мария Кожевникова замужем за предпринимателем Евгением Васильевым. В семье растет трое сыновей.
Многодетная мама придерживается правильного питания. Ей удалось восстановить фигуру после третьей беременности, во время которой она поправилась на 27 килограммов.
Мария Кожевникова уделяет внимание не только весу, но и внешности. Она не боится сниматься без косметики и полагает, что каждой женщине присуща своя красота.
Другая знаменитая актриса Надежда Михалкова также стремится поддерживать натуральную красоту. У нее двое детей от Резо Гигинеишвили. Хотя супруги расстались, им удалось остаться в нормальных отношениях ради сына и дочки. На одном из фото, сделанном недавно, Надежда Михалкова снялась без яркой косметики, восхитив почитателей тем, как молодо выглядит.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:45