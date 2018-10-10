Надежда Михалкова и Мария Кожевникова эффектно выглядят без косметики

Актрисы Надежда Михалкова и Мария Кожевникова поделились фотографиями без макияжа. Поклонники отметили, что обе звезды без косметики выглядят потрясающе и очень молодо.33-летняя Мария Кожевникова замужем за предпринимателем Евгением Васильевым. В семье растет трое сыновей.Многодетная мама придерживается правильного питания. Ей удалось восстановить фигуру после третьей беременности, во время которой она поправилась на 27 килограммов.Мария Кожевникова уделяет внимание не только весу, но и внешности. Она не боится сниматься без косметики и полагает, что каждой женщине присуща своя красота.Другая знаменитая актриса Надежда Михалкова также стремится поддерживать натуральную красоту. У нее двое детей от Резо Гигинеишвили. Хотя супруги расстались, им удалось остаться в нормальных отношениях ради сына и дочки. На одном из фото, сделанном недавно, Надежда Михалкова снялась без яркой косметики, восхитив почитателей тем, как молодо выглядит.