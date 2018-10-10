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Племянница принцессы Дианы провоцирует слухи о романе с фотографом из Италии

Китти Спенсер, являющейся племянницей принцессы Дианы, приписывают романтические отношения с итальянским фотографом Алессандро Морелли. Представительница королевской семьи в своем Instagram-аккаунте периодически публикует совместные снимки с известным холостяком.

Племянница принцессы Дианы провоцирует слухи о романе с фотографом из Италии


Светская львица в соцсети не только публикует фото с Алессандро Морелли, а также посвящает итальянцу нежные строки. Под одним из таких снимков Китти Спенсер написала, что после того как фотограф появился в ее жизни она стала очень счастлива. Также девушка не забывает упоминать о брате возлюбленного - Луку Морелли.

Стоит отметить, что Алессандро и Лука Морелли снимали рекламную кампанию для известного дома моды Dolce & Gabbana. Также братья были авторами иных съемок для глянцевого издания и модных брендов.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:55

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