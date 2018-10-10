Племянница принцессы Дианы провоцирует слухи о романе с фотографом из Италии

Светская львица в соцсети не только публикует фото с Алессандро Морелли, а также посвящает итальянцу нежные строки. Под одним из таких снимков Китти Спенсер написала, что после того как фотограф появился в ее жизни она стала очень счастлива. Также девушка не забывает упоминать о брате возлюбленного - Луку Морелли.Стоит отметить, что Алессандро и Лука Морелли снимали рекламную кампанию для известного дома моды Dolce & Gabbana. Также братья были авторами иных съемок для глянцевого издания и модных брендов.