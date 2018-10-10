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Экс-участница «Дома-2» Александра Шева вновь отказалась от своей дочери

Зрители телепроекта «Дом-2» всегда критиковали Александру Шеву за абсолютное отсутствие материнской любви и заботы к родной дочери. Вот и сейчас, когда девушка уже давно находится за периметром и имеет все возможности для того, чтобы забрать девочку к себе, она развлекается в столице, занимается внешностью и фигурой, обустраивает личную жизнь, а не думает о малышке.

Впрочем, несколько дней назад Саша поспешила обрадовать неравнодушную публику. Она заявила, что намерена съехать от Арая Чобаняна и снять собственную квартиру в Москве, а после забрать Арианну и жить вместе с ней. Однако эти слова, судя по всему, так ими и останутся.

Экс-участница «Дома-2» Александра Шева вновь отказалась от своей дочери

Дело в том, что экс-звезда реалити-шоу действительно арендовала для себя жилье, в которое вместе с ней заехал Виктор Шароваров. Ребята решили дать друг другу еще один шанс и попробовать построить отношения, а это значит, что переезд дочери в столицу снова откладывается на неопределенное время.

И хоть сама Шева не делала пока никаких подобных заявлений для ее подписчиков очевидно, что девочка продолжит жить в Краснодаре со своей бабушкой, пока ее мать не устроит личную жизнь. К тому же они вспомнили, что еще на проекте девушка уже делала выбор в пользу любовника. Тогда она отказалась от поездки к Арианне, боясь, что Витя закрутит роман с другой участницей.

Экс-участница «Дома-2» Александра Шева вновь отказалась от своей дочери

Недоброжелатели очень обозлились на Сашу, за ненадлежащее исполнение ею своих материнских обязанностей и предлагают лишить ее родительских прав, так как только в случае утраты она, возможно, поймет, что дети гораздо важнее всего остального.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:46

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