Валютные инвестиции из ОАЭ укрепляют позиции Tkeycoin

Основанные на Tkeycoin технологии могут стать главным направлением деятельности в вопросах кибербезопасности в финансовой сфере ОАЭ, отмечают эксперты. Как заявляют специалисты, это объясняется тем, что такая архитектура дает возможность быстро вливаться в любые субъекты экономики, государственным и корпоративным рынком, платёжными системами.Достигнутое соглашение положительно влияет на финансовую репутацию проекта Tkeycoin, одновременно усиливая престиж компании при взаимодействии с российскими и иностранными бизнес-предприятиями в качестве контрагента и партнера. После подписания соглашения, заявили владельцы проекта Tkeycoin, бизнес-активность компании на азиатском направлении будет в значительной степени увеличена, чтобы выйти на одну из лидирующих позиций в области мобильных платежей.