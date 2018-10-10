Валютные инвестиции из ОАЭ укрепляют позиции Tkeycoin
Мощный устойчивый курс и после проведения ICO обеспечит Tkeycoin второй инвестиционный транш в блокчейн-проект. Инвесторы из ОАЭ с руководством блокчейновой компании, сообщил МИЦ Известия, заключили соглашение о перечислении в Tkeycoin $8 млн.
Основанные на Tkeycoin технологии могут стать главным направлением деятельности в вопросах кибербезопасности в финансовой сфере ОАЭ, отмечают эксперты. Как заявляют специалисты, это объясняется тем, что такая архитектура дает возможность быстро вливаться в любые субъекты экономики, государственным и корпоративным рынком, платёжными системами.
Достигнутое соглашение положительно влияет на финансовую репутацию проекта Tkeycoin, одновременно усиливая престиж компании при взаимодействии с российскими и иностранными бизнес-предприятиями в качестве контрагента и партнера. После подписания соглашения, заявили владельцы проекта Tkeycoin, бизнес-активность компании на азиатском направлении будет в значительной степени увеличена, чтобы выйти на одну из лидирующих позиций в области мобильных платежей.
Основанные на Tkeycoin технологии могут стать главным направлением деятельности в вопросах кибербезопасности в финансовой сфере ОАЭ, отмечают эксперты. Как заявляют специалисты, это объясняется тем, что такая архитектура дает возможность быстро вливаться в любые субъекты экономики, государственным и корпоративным рынком, платёжными системами.
Достигнутое соглашение положительно влияет на финансовую репутацию проекта Tkeycoin, одновременно усиливая престиж компании при взаимодействии с российскими и иностранными бизнес-предприятиями в качестве контрагента и партнера. После подписания соглашения, заявили владельцы проекта Tkeycoin, бизнес-активность компании на азиатском направлении будет в значительной степени увеличена, чтобы выйти на одну из лидирующих позиций в области мобильных платежей.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 13:36