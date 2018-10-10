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Два брата из Сибири стали отшельниками в тайге из-за долгов

Устав от финансовых проблем, два брата были вынуждены стать отшельниками. Мужчины ушли в тайгу, где на протяжении длительного времени жили в землянке.

Два брата из Сибири стали отшельниками в тайге из-за долгов


Выяснилось, что один из братьев задолжал алименты на двух детей в размере 600 000 рублей. Второй же выступил поручителем по банковскому кредиту. По словам мужчины, когда знакомый перестал платить, непосильный долг в 1,5 миллиона рублей лег на его плечи. Братья, поняв, что финансовые проблемы стали для них непосильными, приняли решение покинуть цивилизованный мир и ушли в лес. Должники на некоторое время пропали бесследно. О них ничего не было известно даже близким родственникам. Но местный судебный пристав, опросив их знакомых должников, выяснил, что братья являются отшельниками. Вскоре он нашел их землянку в тайге недалеко от города Енисейск.

В пресс-службе УФССП РФ по Красноярскому краю сообщили, что братьям-отшельникам грозит арест 10 - 15 суток или обязательные работы сроком 150 часов. Должники обязаны устроиться на работу, а также начать погашать долги. Как известно, старший брат уже работает вахтовым методом, при этом пообещал погасить свои долги по элементам.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:40

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