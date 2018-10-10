АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Range Rover Sport без водителя преодолел самую сложную дорогу Великобритании
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Ученые выяснили, что неполноценный сон увеличивает риск развития гипертензии

Ученые выяснили, что неполноценный сон может увеличить риск развития гипертензии. В свою очередь повышенное давление может привести к сердечному приступу или инсульту.

Ученые выяснили, что неполноценный сон увеличивает риск развития гипертензии

Повышенным артериальным давлением обычно страдают люди с лишним весом или те, которые употребляют нездоровую пишу или имеют вредные привычки. Но специалисты выясняли, что неполноценный сон тоже является причиной гипертензии. Также исследователи считают, что затрудненное дыхание или храп, в одном из 20 случаев, возникают при повышении давления.

Гипертензия влечет за собой множество различных заболеваний таких как диабет, гормональные проблемы, волчанка, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Симптомы болезни с возрастом становиться только более выраженными.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Камеру смартфона iPhone XS Max сравнили с
«Только бы швы не разошлись»: Из-за серьёзной
Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram свою
Китайцам дали список с рекомендациями касательно
Надежда Михалкова и Мария Кожевникова эффектно
Маргарита Ларченко: «Хочу выиграть квартиру в
Электронные сигареты не помогут бросить курить
Промсвязьбанк: Владельцам зарплатных карт
Range Rover Sport без водителя преодолел самую
«Холодно, уже холодно»: Фадеев трогательно
Майя Донцова стремительно теряет свои лидерские
Ученые выяснили, что неполноценный сон
Племянница принцессы Дианы провоцирует слухи о
В Nintendo Switch Online появилась облегчённая
Алиана Устиненко: «Сашу я больше не люблю, мое
Люди на Земле были созданы пришельцами из жидких
В Сети появились рендеры смартфона Huawei Enjoy
"Я не стойкая женщина": Рита Дакота просит не
Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику
Гоген Солнцев жалуется, что жену после пластики
Ученые: Одержимость микробами взаимосвязана с
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по
Корнея Макарова отпустили на свободу прямо в зале
Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии
Учёные: На основе суперионных кристаллов можно
В Калифорнии учёные усомнились в правдивости
Муж Ани Лорак впал в депрессию после разрыва с
Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила
СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы
Лучше устриц: Эксперты рассказали, что чесночный
Просмотреть все новости