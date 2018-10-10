Ученые выяснили, что неполноценный сон увеличивает риск развития гипертензии
Ученые выяснили, что неполноценный сон может увеличить риск развития гипертензии. В свою очередь повышенное давление может привести к сердечному приступу или инсульту.
Повышенным артериальным давлением обычно страдают люди с лишним весом или те, которые употребляют нездоровую пишу или имеют вредные привычки. Но специалисты выясняли, что неполноценный сон тоже является причиной гипертензии. Также исследователи считают, что затрудненное дыхание или храп, в одном из 20 случаев, возникают при повышении давления.
Гипертензия влечет за собой множество различных заболеваний таких как диабет, гормональные проблемы, волчанка, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Симптомы болезни с возрастом становиться только более выраженными.
Повышенным артериальным давлением обычно страдают люди с лишним весом или те, которые употребляют нездоровую пишу или имеют вредные привычки. Но специалисты выясняли, что неполноценный сон тоже является причиной гипертензии. Также исследователи считают, что затрудненное дыхание или храп, в одном из 20 случаев, возникают при повышении давления.
Гипертензия влечет за собой множество различных заболеваний таких как диабет, гормональные проблемы, волчанка, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Симптомы болезни с возрастом становиться только более выраженными.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00