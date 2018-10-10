Ученые выяснили, что неполноценный сон увеличивает риск развития гипертензии

Повышенным артериальным давлением обычно страдают люди с лишним весом или те, которые употребляют нездоровую пишу или имеют вредные привычки. Но специалисты выясняли, что неполноценный сон тоже является причиной гипертензии. Также исследователи считают, что затрудненное дыхание или храп, в одном из 20 случаев, возникают при повышении давления.Гипертензия влечет за собой множество различных заболеваний таких как диабет, гормональные проблемы, волчанка, заболевания почек и сердечно-сосудистой системы. Симптомы болезни с возрастом становиться только более выраженными.