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Евгения Феофилактова намекнула, что Виктория Романец не подходит под описание идеальной женщины

Практически 2 года экс-участница телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова никак не реагировала и не комментировала новые отношения своего бывшего мужа. Публика даже не от нее узнала, что развод произошел из-за того, что Антон Гусев закрутил роман с Викторией Романец, еще будучи в браке.

Тогда молодая мамочка просто заявила, что их с Антоном история подошла к концу, поэтому дальше каждый пойдет своей дорогой. При этом она отметила, что попробует сохранить с мужем хорошие отношения ради сына.

Евгения Феофилактова намекнула, что Виктория Романец не подходит под описание идеальной женщины

И девушка сдержала слово, даже закрывала глаза на скандальные интервью, которые давали Гусев и Романец, обвиняя ее во всех своих грехах. Но это продолжалось ровно до того момента, пока она не узнала, что во время очередной ссоры новоиспеченных супругов Вика сообщила, что больше не хочет видеть Даниэля в своем доме, а также обозвала маленького мальчика и его мать.

И пользователи никогда бы не узнали об этом, если бы Антон не решил обо всем рассказать бывшей жене, а та, не стерпев оскорбления в адрес сына, слила информацию прессе, из-за чего разразился настоящий скандал.

Евгения Феофилактова намекнула, что Виктория Романец не подходит под описание идеальной женщины

Женя призналась, что готова сколько угодно пропускать мимо ушей критику в свой адрес, но обижать ребенка она не позволит никому, поэтому принялась «мстить» супругам, которые после ссоры помирились и как ни в чем не бывало продолжили спокойно жить, рассказывая в соцсетях о них такое, о чем ранее публика могла только догадываться.

Подписчики поняли, что Романец с Гусевым задели Феофилактову за живое, а потому та просто так эту историю не забудет и продолжит вести негласную войну с ними. Так и произошло. Она начала публиковать посты, в которых призывала женщин требовать у бывших мужей алименты, сделала покраску своей собаке, как у Вики, а на днях она описала качества, которыми должна обладать идеальная женщина и многие усмотрели, что нынешняя жена Антона абсолютно не подходит под описание.

Евгения Феофилактова намекнула, что Виктория Романец не подходит под описание идеальной женщины

Сама Романец никак не отреагировала на такой камень в свой огород, а хейтеры уверены, что никакой от нее реакции и не следует ждать, поскольку эта «недалекая дама» даже не поняла, что Женя ее откровенно троллит.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:35

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