"Я не стойкая женщина": Рита Дакота просит не напоминать ей о бывшем муже
Недавно на странице Риты Дакоты в Instagram появился пост, в котором она обращается к подписчикам с просьбой никогда не напоминать ей о бывшем муже. По словам певицы, она не является стойкой женщиной, поэтому ей трудно возвращаться к теме предательства.
В своей публикации Рита Дакота рассказала, как ей сложно справляться с эмоциями в связи с недавним разводом. По её словам, она ещё страдает, а это отражается на настроении и внешности, но выставлять свою печаль напоказ звезда не намерена. Певица охотно делится своими фотографиями в социальной сети, где подписчики постоянно напоминают ей о бывшем муже, и просят о воссоединении с ним. Однако развод уже оформлен, а Соколовский встречается с другой женщиной, поэтому звезда просит больше не напоминать ей о нём.
Дакота не намерена когда-либо прощать бывшего супруга, так как он продолжительное время её обманывал. Влад Соколовский не любил жену, при этом продолжал с ней жить, потому что ему так было удобно. Однако звезда уверена, что сможет со всем справиться и хочет, чтобы ей не мешали забывать о прошлом.
В своей публикации Рита Дакота рассказала, как ей сложно справляться с эмоциями в связи с недавним разводом. По её словам, она ещё страдает, а это отражается на настроении и внешности, но выставлять свою печаль напоказ звезда не намерена. Певица охотно делится своими фотографиями в социальной сети, где подписчики постоянно напоминают ей о бывшем муже, и просят о воссоединении с ним. Однако развод уже оформлен, а Соколовский встречается с другой женщиной, поэтому звезда просит больше не напоминать ей о нём.
Дакота не намерена когда-либо прощать бывшего супруга, так как он продолжительное время её обманывал. Влад Соколовский не любил жену, при этом продолжал с ней жить, потому что ему так было удобно. Однако звезда уверена, что сможет со всем справиться и хочет, чтобы ей не мешали забывать о прошлом.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:26