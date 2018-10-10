Валерий Блюменкранц хочет забрать у Таты свою фамилию

Не секрет, что еще законные супруги Валерий и Тата Блюменкранц до сих пор не могут решить вопрос о разводе. Молодые люди некоторое время назад пытались даже сохранить свое семейство и для этого вернулись на прославленное реалити-шоу «Дом-2». Тем не менее, очередная попытка склеить уже давно «разбитую» семейную чашу увенчалась провалом.Считанные часы назад Валерий опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором рассказал поклонникам, почему сейчас не готов подписывать документы на развод. По словам Блюменкранца, с Татой они перестали общаться, так как девушка не отвечает ни на звонки, ни на сообщения своего еще законного супруга. А недавно звезде «Дома-2» позвонил адвокат блондинки, который заявил, что молодая мамочка планирует разводится с мужчиной через суд.В свою очередь Валерий Блюменкранц поспешил выдвинуть свое условие, без которого он принципиально не подпишет ни один документ. Молодой человек просто жаждет, чтобы экс-супруга отказалась от его европейской фамилии и вернула свою девичью. Оказывается, что Тата не намерена выполнять пожелание бывшего мужа, поэтому и решила разводиться через суд.По мнению Валерия, Тата не хочет менять его красивую и довольно престижную фамилию на какую-то «торгашескую». Блюменкранц заявил, что на самом деле его супруга до замужества была вовсе не Абрамсон, а Зубхая. Также участник «Дома-2» заявил, что на сегодняшний день волнуется только за дочь Беатрис, ведь после ухода Таты с реалити-шоу он еще не видел свою «маленькую принцессу».Валерий Блюменкранц отметил, что развод никак не повлияет на его отношение к единственной наследнице. И даже сейчас мужчина ежедневно просит у Таты прислать ему хотя бы фотографию или видеоролик малышки, однако бывшая супруга напрочь отказывается это делать.