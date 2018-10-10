В Подмосковье застрелили Евгению Шишкину - следователя МВД по особо важным делам
В Подмосковье в посёлке Архангельское, возле подъезда была застрелена Евгения Шишкина, являющаяся следователем по особо важным делам МВД России. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По данным следствия, подполковник полиции утром вышла из подъезда многоэтажки, где она проживала, после чего неизвестный выстрелил ей в шею. Вследствие полученного ранения Евгения Шишкина скончалась.
В данное время возбуждено уголовное дело по первой части статье 105 УК РФ. Сейчас на месте совершенного преступления работают криминалисты и следователи ГСУ СК РФ по Московской области.
По данным следствия, подполковник полиции утром вышла из подъезда многоэтажки, где она проживала, после чего неизвестный выстрелил ей в шею. Вследствие полученного ранения Евгения Шишкина скончалась.
В данное время возбуждено уголовное дело по первой части статье 105 УК РФ. Сейчас на месте совершенного преступления работают криминалисты и следователи ГСУ СК РФ по Московской области.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:55