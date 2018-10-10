В Подмосковье застрелили Евгению Шишкину - следователя МВД по особо важным делам

По данным следствия, подполковник полиции утром вышла из подъезда многоэтажки, где она проживала, после чего неизвестный выстрелил ей в шею. Вследствие полученного ранения Евгения Шишкина скончалась.В данное время возбуждено уголовное дело по первой части статье 105 УК РФ. Сейчас на месте совершенного преступления работают криминалисты и следователи ГСУ СК РФ по Московской области.