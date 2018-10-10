Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии цыганки

Случилось это, когда Карина Андоленко играла главную роль в многосерийном фильме «Чужая кровь». По сюжету ее героиня влюбляется в цыгана, и они собираются сыграть свадьбу. Но прямо на торжестве жениха заключают под стражу, а его мать проклинает невесту. Перед съемками этого эпизода к звезде подошла женщина, которой оказалась настоящей цыганкой, и попросила актрису скрестить пальцы, когда она будет произносить проклятия в ее адрес.Позже у знаменитости украли сумку прямо из гримерки и она считает, что это подействовало цыганское проклятие. Ведь до сцены с цыганкой у Карины Андоленко ничего не пропадало.