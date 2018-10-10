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Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии цыганки

Карина Андоленко рассказала, что на съемках одного сериала ей пришлось столкнуться с мистической историей. Актриса поведала о проклятии цыганки.

Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии цыганки

Случилось это, когда Карина Андоленко играла главную роль в многосерийном фильме «Чужая кровь». По сюжету ее героиня влюбляется в цыгана, и они собираются сыграть свадьбу. Но прямо на торжестве жениха заключают под стражу, а его мать проклинает невесту. Перед съемками этого эпизода к звезде подошла женщина, которой оказалась настоящей цыганкой, и попросила актрису скрестить пальцы, когда она будет произносить проклятия в ее адрес.

Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии цыганки

Позже у знаменитости украли сумку прямо из гримерки и она считает, что это подействовало цыганское проклятие. Ведь до сцены с цыганкой у Карины Андоленко ничего не пропадало.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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