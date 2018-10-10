Глава МИД Андорры Мария Убах прилетела с двухдневным визитом в Москву
Мария Убах, являющаяся главой внешнеполитического ведомства Андорры, прилетела с двухдневным визитом в Москву. Она планирует встретиться с Сергеем Лавровым, занимающим пост главы МИД России.
Согласно сообщению новостного портала «Народные новости», в МИД РФ накануне визита подчеркнули, что в 2014 г, когда на Российскую Федерацию обрушились санкции Запада, которые были спровоцированы вхождением Крымского полуострова в состав России, Андорра не поддержала выдвинутые антироссийские санкции. По мнению Юрия Рубицкого, возглавляющего Центр французских исследований, который входит в состав Института Европы РАН, следующим дружественным шагом княжества Андорра может стать инициатива, предполагающая новые способы обхода санкций против Москвы. Мария Захарова - офпредставитель МИД России, отмечает, что Мария Убах первый раз приехала на территорию Российской Федерации. Переговоры, в которых возьмёт участие Убах, должны в дальнейшем способствовать укреплению, а также расширению взаимовыгодных дружеских связей между странами в туризме, культуре и экономике.
По словам Юрия Рубицкого, Андорра является маленьким не полностью суверенным государством, обладающим после французской революции особым статусом. Он считает, что выстраивание прочных надёжных связей с РФ даёт большой плюс для Андорры.
Согласно сообщению новостного портала «Народные новости», в МИД РФ накануне визита подчеркнули, что в 2014 г, когда на Российскую Федерацию обрушились санкции Запада, которые были спровоцированы вхождением Крымского полуострова в состав России, Андорра не поддержала выдвинутые антироссийские санкции. По мнению Юрия Рубицкого, возглавляющего Центр французских исследований, который входит в состав Института Европы РАН, следующим дружественным шагом княжества Андорра может стать инициатива, предполагающая новые способы обхода санкций против Москвы. Мария Захарова - офпредставитель МИД России, отмечает, что Мария Убах первый раз приехала на территорию Российской Федерации. Переговоры, в которых возьмёт участие Убах, должны в дальнейшем способствовать укреплению, а также расширению взаимовыгодных дружеских связей между странами в туризме, культуре и экономике.
По словам Юрия Рубицкого, Андорра является маленьким не полностью суверенным государством, обладающим после французской революции особым статусом. Он считает, что выстраивание прочных надёжных связей с РФ даёт большой плюс для Андорры.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:20