Учёные: На основе суперионных кристаллов можно создать эффективные батареи

К активному изучению суперионных кристаллов специалисты приступили в последние пять лет. В результате было установлено, что часть атомов внутри них образуют жёсткую кристаллическую решётку, а другие перемещаются, аналогично потоку жидкости. Чтобы выяснить структуру атомов и как они колеблются внутри вещества, учёные решили применить методы рентгеноструктурного анализа и нейронного рассеяния на суперионном кристалле CuCrSe2. В результате выяснилось, что при нагревании более 90 градусов вещество остаётся твёрдым.Проведённый эксперимент помог установить, что есть варианты суперионных кристаллов с содержанием ионов натрия или лития, которые в CuCrSe2 ведут себя подобно меди. Если специалисты поймут их свойства, то смогут найти более удачный способ для создания эффективных аккумуляторных батарей.