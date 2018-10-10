Учёные: На основе суперионных кристаллов можно создать эффективные батареи
Эффективные батареи, которые при повреждении не будут воспламеняться, можно создать на основе суперионных кристаллов. Учёные разобрались в поведении сложного механизма, опубликовав свою работу в журнале Nature Physics.
К активному изучению суперионных кристаллов специалисты приступили в последние пять лет. В результате было установлено, что часть атомов внутри них образуют жёсткую кристаллическую решётку, а другие перемещаются, аналогично потоку жидкости. Чтобы выяснить структуру атомов и как они колеблются внутри вещества, учёные решили применить методы рентгеноструктурного анализа и нейронного рассеяния на суперионном кристалле CuCrSe2. В результате выяснилось, что при нагревании более 90 градусов вещество остаётся твёрдым.
Проведённый эксперимент помог установить, что есть варианты суперионных кристаллов с содержанием ионов натрия или лития, которые в CuCrSe2 ведут себя подобно меди. Если специалисты поймут их свойства, то смогут найти более удачный способ для создания эффективных аккумуляторных батарей.
К активному изучению суперионных кристаллов специалисты приступили в последние пять лет. В результате было установлено, что часть атомов внутри них образуют жёсткую кристаллическую решётку, а другие перемещаются, аналогично потоку жидкости. Чтобы выяснить структуру атомов и как они колеблются внутри вещества, учёные решили применить методы рентгеноструктурного анализа и нейронного рассеяния на суперионном кристалле CuCrSe2. В результате выяснилось, что при нагревании более 90 градусов вещество остаётся твёрдым.
Проведённый эксперимент помог установить, что есть варианты суперионных кристаллов с содержанием ионов натрия или лития, которые в CuCrSe2 ведут себя подобно меди. Если специалисты поймут их свойства, то смогут найти более удачный способ для создания эффективных аккумуляторных батарей.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:55