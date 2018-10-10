Муж Ани Лорак впал в депрессию после разрыва с певицей

И Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу после своего расставания друг с другом серьёзно переживают по поводу произошедшего. Певица занялась публикациями в Сети, радуя фанатов сюжетами со своей наследницей Софией, а бывший супруг просто впал в депрессивное состояние.Но он твёрдо уверен в том, что после этого печального момента в его жизни настанет светлый этап – новый и радостный. По словам Налчаджиоглу, даже депрессия может помочь человеку вернуться к нормальной жизни. Он всё своё свободное время посвящает матери и сёстрам.