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Люди на Земле были созданы пришельцами из жидких кристаллов

Итальянские ученые утверждают, что им удалось раскрыть тайну происхождения людей и всей жизни на Земле. По их словам все биологические виды созданы пришельцами на основе достаточно часто применяемой технологии жидких кристаллов.

Люди на Земле были созданы пришельцами из жидких кристаллов


Независимая группа итальянских исследователей проанализировала строение РНК, используя при этом самые современные технологии. По словам участников исследования, им удалось обнаружить, что структура белков могла быть создана искусственно. Ученые утверждают, что данное строение молекул РНК, на основе жидкокристаллической технологии, фактически говорит о неограниченных возможностях биологического вида, созданного таким образом. Исследователи убеждены, что их открытие обязывает пересмотреть сложившуюся теорию о происхождении всех биологических видов на Земле, ведь новые данные говорят о том, что людей создали пришельцы.

Научное сообщество, на текущий момент, не готово признать правдивость рассматриваемой версии. Причиной тому является концепция искусственно созданной жизни, а существование внеземных цивилизаций на сегодняшний день доказано не было.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:46

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