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Канал RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС

Канал RT совместно с «Роскосмосом» заявил о скором выходе шоу «СТАРТ», в котором будет говориться о запуске и дальнейшем полете корабля «Союз МС-10» к МКС. Премьера этого телепроекта состоится 11 октября и будет проходить в прямом эфире.

Канал RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС

В новом шоу под названием «СТАРТ» расскажут о том, как велась подготовка космонавтов, о переживаниях их родственников, а также покажут 3D-принтер для печати органов. Данный аппарат будет проверен в условиях невесомости. Ведущими новой телепрограммы станут космонавт Анна Кикина и корреспондент канала RT Игорь Жданов.

В космос предстоит отправиться отечественному космонавту Алексею Овчинину и американскому астронавту Нике Хейгу. Шоу «СТАРТ» начнется в 11:00, а завершится прямым эфиром с Байконура, откуда стартует экипаж МКС-57/58 на корабле «Союз МС-10».


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00

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