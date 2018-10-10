Канал RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС

В новом шоу под названием «СТАРТ» расскажут о том, как велась подготовка космонавтов, о переживаниях их родственников, а также покажут 3D-принтер для печати органов. Данный аппарат будет проверен в условиях невесомости. Ведущими новой телепрограммы станут космонавт Анна Кикина и корреспондент канала RT Игорь Жданов.В космос предстоит отправиться отечественному космонавту Алексею Овчинину и американскому астронавту Нике Хейгу. Шоу «СТАРТ» начнется в 11:00, а завершится прямым эфиром с Байконура, откуда стартует экипаж МКС-57/58 на корабле «Союз МС-10».