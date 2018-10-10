Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила пользователей Сети

Селфи мальчик сделал на фоне своей комнаты. На дальнем плане виден открытый шкаф, в котором на вешалках висят вещи ребёнка, но на задней стене отчётливо видна тень женщины в коротком платье с опущенной рукой вдоль тела.Пользователи сети разошлись во мнениях. Одни считают это простым фотомонтажом, другие высказывают самые различные мистические варианты. По словам родителей мальчика, никто в доме в данный момент не присутствовал, и уж тем более, никто не создавал загадочных теней даже через окно.Споры вокруг данного снимка продолжают разгораться. В любом случае этот кадр будет детально изучен на наличие фотомонтажа, и тогда уже станут выдвигаться какие-либо научные версии.