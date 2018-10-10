АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику на 1,5 млрд фунтов стерлингов
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила пользователей Сети

Простой американский школьник опубликовал своё селфи с таинственной тенью в Сети. Снимок озадачил пользователей и привёл к длительным рассуждениям в комментариях под фото.
Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила пользователей Сети

Селфи мальчик сделал на фоне своей комнаты. На дальнем плане виден открытый шкаф, в котором на вешалках висят вещи ребёнка, но на задней стене отчётливо видна тень женщины в коротком платье с опущенной рукой вдоль тела.

Пользователи сети разошлись во мнениях. Одни считают это простым фотомонтажом, другие высказывают самые различные мистические варианты. По словам родителей мальчика, никто в доме в данный момент не присутствовал, и уж тем более, никто не создавал загадочных теней даже через окно.

Споры вокруг данного снимка продолжают разгораться. В любом случае этот кадр будет детально изучен на наличие фотомонтажа, и тогда уже станут выдвигаться какие-либо научные версии.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я не стойкая женщина": Рита Дакота просит не
Технология Wi-Fi пополняет глобальную экономику
Гоген Солнцев жалуется, что жену после пластики
Ученые: Одержимость микробами взаимосвязана с
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова путешествует по
Корнея Макарова отпустили на свободу прямо в зале
Актриса Карина Андоленко рассказала о проклятии
Учёные: На основе суперионных кристаллов можно
В Калифорнии учёные усомнились в правдивости
Муж Ани Лорак впал в депрессию после разрыва с
Таинственная тень на селфи ребёнка озадачила
СМИ: Фаворит Ольги Бузовой развел на миллионы
Лучше устриц: Эксперты рассказали, что чесночный
Психологи: «Правильная» музыка за рулём поможет
Марина Африкантова в Instagram рассказала о
Учёные: Соцсети помогут донести будущим мамам
«Технологии будущего»: Вертикальные фермы,
Канал RT запускает шоу о полёте «Союз МС-10» к МКС
Учёные: Разумные инопланетяне обитают в пределах
Ученые разработали геномный тест, определяющий
Экс-участница «Дома-2» Александра Шева вновь
Ольга Бузова через песню «По сердцу любовь»
Два брата из Сибири стали отшельниками в тайге
National Interest: В США хотят производить
Валютные инвестиции из ОАЭ укрепляют позиции
Евгения Феофилактова намекнула, что Виктория
Эксперты: Психическое здоровье населения Земли
Кети Топурия поразила поклонников «космическим»
Глава МИД Андорры Мария Убах прилетела с
Во время прямой трансляции на МКС была замечена
Просмотреть все новости