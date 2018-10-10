Лучше устриц: Эксперты рассказали, что чесночный лук улучшает либидо и лечит эректильную дисфункцию

Общеизвестно, что продуктами, помогающими при проблемах с эрекцией, являются устрицы, грецкие орехи а также клубника. Последние исследования говорят о том, что чесночный лук не уступает им в этом отношении. Ученые провели эксперимент на крысах, которых поделили на 6 групп. В течение 45 дней различным группам грызунов давали обычную воду, Виагру, а также экстракт чесночного лука в разных пропорциях. По окончанию эксперимента выяснилось, что практически все дозы рассматриваемого продукта, которые вводили подопытным, влияли на частоту эрекции. Кроме того, было замечено снижение напряженности некоторых групп мышц, что также влияло на результат.В чесночном луке содержатся некоторые вещества стероидного типа и нукелозиды, которые существенно повышают уровень тестостерона. Эксперимент показал, что рассматриваемый продукт имеет все шансы рассматриваться в качестве афродизиака.