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Учёные: Соцсети помогут донести будущим мамам информацию о важности фолиевой кислоты

Специалисты компании SPD Development рассказали о том, что дети могут иметь врождённые дефекты по причине недостатки фолиевой кислоты в организме их матерей. Об этой проблеме учёные намерены сообщать посредством таких соцсетей, как Instagram и SnapChat.
Учёные: Соцсети помогут донести будущим мамам информацию о важности фолиевой кислоты

Научные сотрудники провели исследования и установили, что девушки в возрасте от 18 до 24 лет, желающие забеременеть, практически не принимают никаких витаминов. Специалисты обеспокоены тем, что в обществе перестали обращать внимание на важность фолиевой кислоты. В связи с этим эксперты решили, что объявления, касающиеся здоровья, необходимо публиковать в популярных социальных сетях. Согласно статистически данным, в Британии каждую неделю два малыша рождается с таким дефектом, как расщелина позвоночника.

Фолиевая кислота способна предотвратить процессы разрушения нейронной трубки, так как из-за недостатка витаминов в организме беременной женщины позвоночник будущего ребёнка не развивается должным образом. Этот дефект со временем может привести к развитию паралича. Учёные провели опрос и пришли к выводу, что до молодых людей не доходят новости о важности приёма микроэлементов. Специалисты уверены, что социальные сети при помощи рекламных постов помогут донести до будущих мам важную информацию о здоровье.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:10

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