Учёные: Соцсети помогут донести будущим мамам информацию о важности фолиевой кислоты

Научные сотрудники провели исследования и установили, что девушки в возрасте от 18 до 24 лет, желающие забеременеть, практически не принимают никаких витаминов. Специалисты обеспокоены тем, что в обществе перестали обращать внимание на важность фолиевой кислоты. В связи с этим эксперты решили, что объявления, касающиеся здоровья, необходимо публиковать в популярных социальных сетях. Согласно статистически данным, в Британии каждую неделю два малыша рождается с таким дефектом, как расщелина позвоночника.Фолиевая кислота способна предотвратить процессы разрушения нейронной трубки, так как из-за недостатка витаминов в организме беременной женщины позвоночник будущего ребёнка не развивается должным образом. Этот дефект со временем может привести к развитию паралича. Учёные провели опрос и пришли к выводу, что до молодых людей не доходят новости о важности приёма микроэлементов. Специалисты уверены, что социальные сети при помощи рекламных постов помогут донести до будущих мам важную информацию о здоровье.