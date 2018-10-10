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Учёные: Разумные инопланетяне обитают в пределах 33 000 световых лет от Земли

Разумная инопланетная цивилизация находится в непосредственной близости от Земли. По предварительным подсчётам учёных до неё примерно 33 000 световых лет.
Учёные: Разумные инопланетяне обитают в пределах 33 000 световых лет от Земли

Шубэм Каноида, профессор астрономии из Университета в Хьюстоне, рассказал, что после проведения большого количества расчётов специалисты пришли к выводу, что мы не единственная живая цивилизация во Вселенной. Разумные существа находятся довольно близко к нам, в пределах 33 тысяч световых лет.

Это расстояние, по словам экспертов, является достижимым, и почему до сих пор другие представители галактики не вышли с нами на связь, для них остаётся полной загадкой. Как предполагают исследователи космоса, наши соседи либо не могут сделать этого из-за своих технологических возможностей, либо просто не хотят вступать с жителями планеты Земля в контакт.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:55

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