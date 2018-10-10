Учёные: Разумные инопланетяне обитают в пределах 33 000 световых лет от Земли

Шубэм Каноида, профессор астрономии из Университета в Хьюстоне, рассказал, что после проведения большого количества расчётов специалисты пришли к выводу, что мы не единственная живая цивилизация во Вселенной. Разумные существа находятся довольно близко к нам, в пределах 33 тысяч световых лет.Это расстояние, по словам экспертов, является достижимым, и почему до сих пор другие представители галактики не вышли с нами на связь, для них остаётся полной загадкой. Как предполагают исследователи космоса, наши соседи либо не могут сделать этого из-за своих технологических возможностей, либо просто не хотят вступать с жителями планеты Земля в контакт.