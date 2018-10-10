В Британии женщина с ногами «омаров» шокировала врачей своим образом жизни
В Британии 94-летняя женщина с ногами «омаров» и деформацией рук шокировала врачей своим образом жизни. Пациентка с врождённым уродством ни разу не обращалась за медицинской помощью, а также сама воспитала сына и троих внуков.
В городке Восточный Суссекс в Британии 94-летняя пациентка попала в больницу из-за инфекции в мочеполовой системе, но врачи в первую очередь обратили внимание на её ужасающие ноги «омаров» и деформированные руки. В медицине подобное отклонение известно, как синдром раздвоенных ног, пациенты с которым не могут самостоятельно передвигаться, ведь их конечности не имеют плоской стопы. После беседы с пожилой британкой медики просто пришли в шок, узнав, что та за свои 94 года ни разу не обращалась за посторонней помощью. Женщина самостоятельно воспитала сына, троих внуков, а иногда она даже вяжет разные вещи для всей семьи, несмотря на то, что на деформированных руках у неё всего по два пальца.
Кроме того, выяснилось, что у пациентки также есть родные братья и сёстры, которые, как и сын с внуками, не страдают подобными отклонениями. Синдром раздвоенной ноги, по данным медиков, встречается 1 раз на 18 000 случаев. Специалисты утверждают, что унаследовать его можно ещё в утробе от матери, либо же получить случайно из-за генетического дефекта.
В городке Восточный Суссекс в Британии 94-летняя пациентка попала в больницу из-за инфекции в мочеполовой системе, но врачи в первую очередь обратили внимание на её ужасающие ноги «омаров» и деформированные руки. В медицине подобное отклонение известно, как синдром раздвоенных ног, пациенты с которым не могут самостоятельно передвигаться, ведь их конечности не имеют плоской стопы. После беседы с пожилой британкой медики просто пришли в шок, узнав, что та за свои 94 года ни разу не обращалась за посторонней помощью. Женщина самостоятельно воспитала сына, троих внуков, а иногда она даже вяжет разные вещи для всей семьи, несмотря на то, что на деформированных руках у неё всего по два пальца.
Кроме того, выяснилось, что у пациентки также есть родные братья и сёстры, которые, как и сын с внуками, не страдают подобными отклонениями. Синдром раздвоенной ноги, по данным медиков, встречается 1 раз на 18 000 случаев. Специалисты утверждают, что унаследовать его можно ещё в утробе от матери, либо же получить случайно из-за генетического дефекта.
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:55