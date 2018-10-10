National Interest: В США хотят производить российское оружие

Стало известно, что командование спецопераций США уже предоставило некоторым компаниям денежную сумму, за счет которой планируется раскрыть технологию пулемета Калашникова, а также крупнокалиберного пулемета “Утес”. Стоит отметить, что правительство настаивает на том, чтобы будущие производители самостоятельно раздобыли чертежи, необходимые для понимания технологии и дальнейшей сборки. Эксперты утверждают, что оружие будет производиться исключительно на территории Америки, а также, что допускаться к его созданию будут лишь граждане страны.По мнению издания, США не планируют останавливаться на двух видах вооружения и, в случае успеха, продолжат копировать оружие других стран. Представители компании "Калашников" утверждают, что данные действия американского правительства в очередной раз доказывают надежность и качество их продукции.