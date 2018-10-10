National Interest: В США хотят производить российское оружие
США планируют начать производство некоторых видов российского оружия. Об этом сообщает аналитическое издание National Interest.
Стало известно, что командование спецопераций США уже предоставило некоторым компаниям денежную сумму, за счет которой планируется раскрыть технологию пулемета Калашникова, а также крупнокалиберного пулемета “Утес”. Стоит отметить, что правительство настаивает на том, чтобы будущие производители самостоятельно раздобыли чертежи, необходимые для понимания технологии и дальнейшей сборки. Эксперты утверждают, что оружие будет производиться исключительно на территории Америки, а также, что допускаться к его созданию будут лишь граждане страны.
По мнению издания, США не планируют останавливаться на двух видах вооружения и, в случае успеха, продолжат копировать оружие других стран. Представители компании "Калашников" утверждают, что данные действия американского правительства в очередной раз доказывают надежность и качество их продукции.
Стало известно, что командование спецопераций США уже предоставило некоторым компаниям денежную сумму, за счет которой планируется раскрыть технологию пулемета Калашникова, а также крупнокалиберного пулемета “Утес”. Стоит отметить, что правительство настаивает на том, чтобы будущие производители самостоятельно раздобыли чертежи, необходимые для понимания технологии и дальнейшей сборки. Эксперты утверждают, что оружие будет производиться исключительно на территории Америки, а также, что допускаться к его созданию будут лишь граждане страны.
По мнению издания, США не планируют останавливаться на двух видах вооружения и, в случае успеха, продолжат копировать оружие других стран. Представители компании "Калашников" утверждают, что данные действия американского правительства в очередной раз доказывают надежность и качество их продукции.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:38