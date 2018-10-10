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Ученые разработали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

Ученые разработали геномный тест, который поможет определить предрасположенность к инфаркту. Пройти эту проверку можно в любом возрасте, а стоит процедура 52 доллара.

Ученые разработали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

Разработка геномного теста проходила под руководством доктора Майкла Инойе, который является ведущем исследователем из Бейкеровского института сердца и диабета, а также из Кембриджского университета. Идея о подобном анализе возникла после изучения геномных данных людей в возрасте 40-69 лет. Для прохождения этого теста специалистам понадобится образцы крови или просто мазок из рта. Результаты исследования показали, что состояние человека начинает меняться еще задолго до инфаркта. А прохождения геномного теста поможет зафиксировать все изменения и предупредить о предрасположенности к недугу.

В дальнейшем ученые планируют внедрить этот тест в системы здравоохранения. Но для этого им нужно полностью завершить свое исследование.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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