Ученые разработали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

Разработка геномного теста проходила под руководством доктора Майкла Инойе, который является ведущем исследователем из Бейкеровского института сердца и диабета, а также из Кембриджского университета. Идея о подобном анализе возникла после изучения геномных данных людей в возрасте 40-69 лет. Для прохождения этого теста специалистам понадобится образцы крови или просто мазок из рта. Результаты исследования показали, что состояние человека начинает меняться еще задолго до инфаркта. А прохождения геномного теста поможет зафиксировать все изменения и предупредить о предрасположенности к недугу.В дальнейшем ученые планируют внедрить этот тест в системы здравоохранения. Но для этого им нужно полностью завершить свое исследование.