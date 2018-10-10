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Хейтеры: Ольга Бузова решила бросить певческую карьеру и забрать дочь из детдома

Недоброжелатели уверены, что поющая телеведущая Ольга Бузова планирует закончить свою певческую карьеру и забрать дочь из детского дома.

Хейтеры: Ольга Бузова решила бросить певческую карьеру и забрать дочь из детдома

Не секрет, что Ольга Бузова является одной из самых успешных и востребованных российских певиц, однако теледива не единожды признавалась преданным поклонникам, что глубоко несчастна, так как у нее напрочь отсутствует личная жизнь. Вся Россия следила за отношениями Оли с известным футболистом и полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Многие фанаты телезнаменитости до сих пор уверены в том, что спортсмен начал изменять телеведущей из-за ее нежелания обзаводиться наследниками. Тем не менее, уже давно интернет-пользователи обратили внимание на то, что Ольга Бузова просто-таки жаждет примерить на себе роль матери и именно поэтому начала называть себя «мамочкой» своих домашних животных.

На сегодняшний день практически каждый фолловер говорит о том, что у Бузовой проснулся «материнский инстинкт», а сама Ольга видимо в шутку, но и в полной мере серьезно сделала шокирующее заявление: «Уже рожала». Нужно сказать, что читатели предположили, что поющая телеведущая на самом деле родила девочку еще до замужества с Дмитрием Тарасовым, которую потом отдала в детдом.

Хейтеры: Ольга Бузова решила бросить певческую карьеру и забрать дочь из детдома

По мнению пользователей Сети, в то время Бузова просто не видела себя в роли матери, так как думала только о своей успешной карьере, поэтому и приняла довольно страшное решение. Впрочем, чуть позже, когда Ольга была уже готова подарить своему любимому супругу наследника, у звездной парочки ничего так и не получилось. В итоге Тарасов не смог больше принимать жену такой, какая она есть, а свою боль от расставания со спортсменом певица вылила в альбоме «Принимай меня».

При этом в социальных сетях существуют предположения, что Ольга Бузова из-за невыносимого чувства вины совсем скоро бросит певческую карьеру и заберет единственную наследницу из детского дома.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:44

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