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Во время прямой трансляции на МКС была замечена "капсула с гуманоидом"

Уфолог из Аризоны опубликовал в Сети любопытный материал, поступивший ему на электронную почту от женщины, которая предпочла остаться анонимом. Она сообщила, что во время прямой трансляции с веб-камеры МКС неожиданно заметила «капсулу с гуманоидом».
Во время прямой трансляции на МКС была замечена "капсула с гуманоидом"

По словам очевидцы, над случайным горным хребтом камера запечатлела странный объект, похожий на футуристическую капсулу, внутри которой просматривался силуэт гуманоидного существа. Американский уфолог выложил этот материал во Вселенную паутину. Большинство пользователей посчитали, что кто-то запечатлел в летательном аппарате антропоморфное инопланетное существо. Некоторые предположили, что это представитель божественного народа ануннаков из мифологии.

Также появилась гипотеза, будто в объектив камеры попало нечто более опасное и страшное, чем представитель внеземной цивилизации. При этом сотрудники NASA никак не отреагировали на данную публикацию в Сети. В свою очередь конспирологи уверены, что ни одна деталь, связанная с космосом, не проходит мимо спецслужб американского агентства.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:16

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