Новая технология увеличит успех ЭКО на 85%
В связи с новой разработанной технологией методика ЭКО станет более успешной на 85%. Активизация плода даёт возможность избежать самопроизвольного прерывания беременности.
Новая технология стимулирования плода после оплодотворения ЭКО была разработана американскими учёными. Прежняя методика, полученная от врачей Великобритании, позволяла активно поддерживать плод после оплодотворения всего лишь на 30%. Теперь процент сохранённых беременностей возрастёт до 85.
Эксперты взяли для сравнения анализы от недоношенных плодов и сравнили с результатами выношенных и рождённых детей. Они пришли к выводу, что для стимуляции хорошо протекающей беременности не хватает медикаментозного вмешательства, которое позволит закрепить подсаженный плод после ЭКО.
При положительных результатах, после проведения лабораторных экспериментов, новая технология увеличения успеха ЭКО будет применена уже в течение ближайшего года.
Новая технология стимулирования плода после оплодотворения ЭКО была разработана американскими учёными. Прежняя методика, полученная от врачей Великобритании, позволяла активно поддерживать плод после оплодотворения всего лишь на 30%. Теперь процент сохранённых беременностей возрастёт до 85.
Эксперты взяли для сравнения анализы от недоношенных плодов и сравнили с результатами выношенных и рождённых детей. Они пришли к выводу, что для стимуляции хорошо протекающей беременности не хватает медикаментозного вмешательства, которое позволит закрепить подсаженный плод после ЭКО.
При положительных результатах, после проведения лабораторных экспериментов, новая технология увеличения успеха ЭКО будет применена уже в течение ближайшего года.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 13:07