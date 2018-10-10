В Техасе очевидец сфотографировал необычный НЛО между деревьями

Данные снимки были проверены множеством уфологов. Специалисты проанализировали их путем детального рассмотрения, а также сравнения картинки в нескольких цветовых гаммах. В результате эксперты подтвердили, что объект на снимке безусловно является НЛО. Также специалисты отметили, что сфотографировать подобные объекты удается чрезвычайно редко.Исследователи опубликовали необычное фото в сетях, используя формат анимации, дабы все пользователи смогли увидеть одно и то же изображения при разном уровне света. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что изображение напомнило ему некоторые материалы Билли Мейера, сделавшего подобное фото ранее. Некоторые эксперты говорят о том, что заметили на необычном объекте нечто, напоминающее окна.