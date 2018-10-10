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В Техасе очевидец сфотографировал необычный НЛО между деревьями

Житель Техаса несколько раз сфотографировал НЛО необычной формы. Объект был обнаружен мужчиной между деревьями, после того, как он проснулся.

В Техасе очевидец сфотографировал необычный НЛО между деревьями


Данные снимки были проверены множеством уфологов. Специалисты проанализировали их путем детального рассмотрения, а также сравнения картинки в нескольких цветовых гаммах. В результате эксперты подтвердили, что объект на снимке безусловно является НЛО. Также специалисты отметили, что сфотографировать подобные объекты удается чрезвычайно редко.

Исследователи опубликовали необычное фото в сетях, используя формат анимации, дабы все пользователи смогли увидеть одно и то же изображения при разном уровне света. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что изображение напомнило ему некоторые материалы Билли Мейера, сделавшего подобное фото ранее. Некоторые эксперты говорят о том, что заметили на необычном объекте нечто, напоминающее окна.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00

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