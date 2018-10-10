В Техасе очевидец сфотографировал необычный НЛО между деревьями
Житель Техаса несколько раз сфотографировал НЛО необычной формы. Объект был обнаружен мужчиной между деревьями, после того, как он проснулся.
Данные снимки были проверены множеством уфологов. Специалисты проанализировали их путем детального рассмотрения, а также сравнения картинки в нескольких цветовых гаммах. В результате эксперты подтвердили, что объект на снимке безусловно является НЛО. Также специалисты отметили, что сфотографировать подобные объекты удается чрезвычайно редко.
Исследователи опубликовали необычное фото в сетях, используя формат анимации, дабы все пользователи смогли увидеть одно и то же изображения при разном уровне света. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что изображение напомнило ему некоторые материалы Билли Мейера, сделавшего подобное фото ранее. Некоторые эксперты говорят о том, что заметили на необычном объекте нечто, напоминающее окна.
Данные снимки были проверены множеством уфологов. Специалисты проанализировали их путем детального рассмотрения, а также сравнения картинки в нескольких цветовых гаммах. В результате эксперты подтвердили, что объект на снимке безусловно является НЛО. Также специалисты отметили, что сфотографировать подобные объекты удается чрезвычайно редко.
Исследователи опубликовали необычное фото в сетях, используя формат анимации, дабы все пользователи смогли увидеть одно и то же изображения при разном уровне света. Известный уфолог Скотт Уоринг заявил, что изображение напомнило ему некоторые материалы Билли Мейера, сделавшего подобное фото ранее. Некоторые эксперты говорят о том, что заметили на необычном объекте нечто, напоминающее окна.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:00