Анастасию Волочкову раскритиковали за «добрые слова»

Новая публикация в социальной сети Instagram Анастасии Волочковой вызвала у ее поклонников неоднозначную реакцию. Прима-балерина пожелала своим подписчикам быть счастливыми, радоваться успехам друг друга, быть свободными людьми, а также проводить время с теми, с кем нравиться.Большинство фанатов поблагодарили своего кумира за добрые слова, написав ей об этом в своих комментариях. Однако некоторые раскритиковали звезду за «лицемерие». Дело в том, что Волочкова записала свое обращение на фоне роскошного убранства гостиной, и поэтому злопыхателям показалось, что звезда вновь решила таким образом похвастать своим особняком.