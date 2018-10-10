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Анастасию Волочкову раскритиковали за «добрые слова»

Известная российская балерина, а также активный пользователь социальной сети Instagram Анастасия Волочкова разместила на своей личной странице новый пост. В нем она обратилась к своим подписчикам с пожеланиями быть счастливыми и радоваться друг за друга, однако некоторые из них раскритиковали звезду за «добрые слова».
Анастасию Волочкову раскритиковали за «добрые слова»

Новая публикация в социальной сети Instagram Анастасии Волочковой вызвала у ее поклонников неоднозначную реакцию. Прима-балерина пожелала своим подписчикам быть счастливыми, радоваться успехам друг друга, быть свободными людьми, а также проводить время с теми, с кем нравиться.

Большинство фанатов поблагодарили своего кумира за добрые слова, написав ей об этом в своих комментариях. Однако некоторые раскритиковали звезду за «лицемерие». Дело в том, что Волочкова записала свое обращение на фоне роскошного убранства гостиной, и поэтому злопыхателям показалось, что звезда вновь решила таким образом похвастать своим особняком.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 12:53

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