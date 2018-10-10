Гоген Солнцев назвал пожилую супругу после пластики «маньяком»

Не секрет, что практически вся публика по-прежнему с недоверием относится к неравному браку 37-летнего шоумена Гогена Солнцева и 63-летней бизнесвумен Екатерины Терешкович. Не так давно пенсионерка заявила, что готова на все ради своего молодого супруга и именно поэтому приняла решение лечь под нож пластического хирурга.И вот несколько дней назад Екатерина впервые показала общественности, как же она выглядит после проведенной блефаропластики, подтяжки лица, а также кардинальной смены образа. Терешкович в компании своего любимого супруга Гогена Солнцева появилась на известной телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.На передаче 63-летняя супруга звезды реалити-шоу «Дом-2» появилась в обтягивающем наряде черного цвета с глубоким декольте. Екатерина продемонстрировала всем присутствующим на программе свою белоснежную улыбку и новый цвет волос.Несмотря на то, что Гогену очень нравится, как изменилась его пожилая супруга, Солнцев заявляет, что Екатерина очень сильно изменилась после того, как увидела себя обновленную в зеркале. По словам шоумена, Терешкович не только не уделяет время уборке и готовке, но и превратилась в настоящего «маньяка», который думает только о салонах красоты, своей внешности и даже задумывается об увеличении груди.Оказывается, что Гоген уже даже позабыл о том, как это питаться домашней едой, ведь то и дело обращается в службу по доставке еды. В свою очередь Екатерину это никак не волнует, ведь пенсионерка целиком и полностью посвящает себя улучшению своих внешних данных. К слову, в конце телепрограммы «Прямой эфир» Солнцев неожиданно для зрителей напал на свою 63-летнюю супругу, которую заподозрил в измене.