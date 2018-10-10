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Гоген Солнцев назвал пожилую супругу после пластики «маньяком»

Бывший участник скандально-известного телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев после пластической операции обозвал свою пожилую супругу Екатерину Терешкович «маньяком».

Гоген Солнцев назвал пожилую супругу после пластики «маньяком»

Не секрет, что практически вся публика по-прежнему с недоверием относится к неравному браку 37-летнего шоумена Гогена Солнцева и 63-летней бизнесвумен Екатерины Терешкович. Не так давно пенсионерка заявила, что готова на все ради своего молодого супруга и именно поэтому приняла решение лечь под нож пластического хирурга.

И вот несколько дней назад Екатерина впервые показала общественности, как же она выглядит после проведенной блефаропластики, подтяжки лица, а также кардинальной смены образа. Терешкович в компании своего любимого супруга Гогена Солнцева появилась на известной телепрограмме «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

На передаче 63-летняя супруга звезды реалити-шоу «Дом-2» появилась в обтягивающем наряде черного цвета с глубоким декольте. Екатерина продемонстрировала всем присутствующим на программе свою белоснежную улыбку и новый цвет волос.

Гоген Солнцев назвал пожилую супругу после пластики «маньяком»

Несмотря на то, что Гогену очень нравится, как изменилась его пожилая супруга, Солнцев заявляет, что Екатерина очень сильно изменилась после того, как увидела себя обновленную в зеркале. По словам шоумена, Терешкович не только не уделяет время уборке и готовке, но и превратилась в настоящего «маньяка», который думает только о салонах красоты, своей внешности и даже задумывается об увеличении груди.

Оказывается, что Гоген уже даже позабыл о том, как это питаться домашней едой, ведь то и дело обращается в службу по доставке еды. В свою очередь Екатерину это никак не волнует, ведь пенсионерка целиком и полностью посвящает себя улучшению своих внешних данных. К слову, в конце телепрограммы «Прямой эфир» Солнцев неожиданно для зрителей напал на свою 63-летнюю супругу, которую заподозрил в измене.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:14

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