Интервью: Глава BMW Design рассказал об особенностях BMW 3 Series

Йозеф Кабан, ставший главой BMW Design в начале прошлого года, после презентации новинки на автосалоне в Париже решил подробно рассказать о её особенностях в отдельном интервью. Со слов дизайнера, команда специалистов тщательно поработала над тем, чтобы преобразить привычный вид прошлых моделей бренда, а также гармонично вписать в него изящные спортивные мотивы. Это выражается в удлинённом капоте, L-образных галогенных фарах, получивших в 3 Series более прямоугольную форму, а также в дополнительных светоотражателях, встроенных в массивный бампер.Внутренняя отделка салона, со слов Йозефа Кабана, многим может напомнить модель X5, но здесь дизайнер подчёркивает отсутствие в BMW 3 Series каких-либо лишних деталей, особенно, что касается приборной панели. Более плавные изгибы и сочетание классики со спортивными элементами, позволят владельцу сразу же концентрировать внимание на дисплеях управления. В конце интервью Кабан добавил, что компания ожидает высокий спрос на новые модели, которые поступят в продажи уже в марте 2019 года.