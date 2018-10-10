Под Воронежем исследователи обнаружили временной портал
Под Воронежем в Рамонском районе недалеко от села Каверье исследователи обнаружили временной портал. По утверждениям местных жителей это проклятое место, где регулярно пропадают люди и животные, либо появляются странные существа.
В село Каверье была организована экспедиция во главе с Александром Мосоловым, членом объединения «Космопоиска». После использования биолокационной рамки было установлено, что данный участок действительно является геопатогенным. На это указывают и природные факторы, свойственные таким активным зонам.
Местные жители рассказывают о том, что с детства учат своих детей не ходить сюда. Они считаю это место проклятым, и рассказывают, что здесь пропадают люди и домашние животные. Также они неоднократно наблюдали за появлением монстров, которых в нашем мире просто не существует.
Членами экспедиции было принято решение обязательно вернуться сюда с хорошим оборудованием и более детально изучить этот временной портал.
В село Каверье была организована экспедиция во главе с Александром Мосоловым, членом объединения «Космопоиска». После использования биолокационной рамки было установлено, что данный участок действительно является геопатогенным. На это указывают и природные факторы, свойственные таким активным зонам.
Местные жители рассказывают о том, что с детства учат своих детей не ходить сюда. Они считаю это место проклятым, и рассказывают, что здесь пропадают люди и домашние животные. Также они неоднократно наблюдали за появлением монстров, которых в нашем мире просто не существует.
Членами экспедиции было принято решение обязательно вернуться сюда с хорошим оборудованием и более детально изучить этот временной портал.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:25