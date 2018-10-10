Рите Дакоте не дали выступить в Санкт-Петербурге из-за нецензурной лексики в песнях

Рита Дакота весьма ревностно относится к своим композициям и придерживается девиза: «Из песен слов не выкинешь». По этой причине, когда одна из концертных площадок в Санкт-Петербурге отказала певице в проведении музыкального мероприятия, знаменитость заявила, что в текстах которые она исполняет все, как в жизни и она не будет убирать ни строчки из песен. Рита Дакота рассказала, что все слова в ее композициях появились не просто так, они несут определенный смысл.Ранее исполнительница не раз говорила о том, что музыка для нее это не только способ заработать. В композициях певица выплескивает свои эмоции и рассказывает людям всю правду о жизни.