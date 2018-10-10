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Рите Дакоте не дали выступить в Санкт-Петербурге из-за нецензурной лексики в песнях

Во время организации концерта в Санкт-Петербурге Рита Дакота столкнулась с некоторыми проблемами. Дело в том, что исполнительнице запретили выступать из-за нецензурной лексики в ее песнях.

Рите Дакоте не дали выступить в Санкт-Петербурге из-за нецензурной лексики в песнях

Рита Дакота весьма ревностно относится к своим композициям и придерживается девиза: «Из песен слов не выкинешь». По этой причине, когда одна из концертных площадок в Санкт-Петербурге отказала певице в проведении музыкального мероприятия, знаменитость заявила, что в текстах которые она исполняет все, как в жизни и она не будет убирать ни строчки из песен. Рита Дакота рассказала, что все слова в ее композициях появились не просто так, они несут определенный смысл.

Рите Дакоте не дали выступить в Санкт-Петербурге из-за нецензурной лексики в песнях

Ранее исполнительница не раз говорила о том, что музыка для нее это не только способ заработать. В композициях певица выплескивает свои эмоции и рассказывает людям всю правду о жизни.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:15

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