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«Сбежал от страшного секрета»: Бузова «купила» молчание Тарасова о детдоме – соцсети

Интернет-пользователи уверены, что поющая телеведущая Ольга Бузова «купила» молчание бывшего супруга Дмитрия Тарасова о детском доме, поэтому и не стала оспаривать после развода свое имущество в суде.

«Сбежал от страшного секрета»: Бузова «купила» молчание Тарасова о детдоме – соцсети

Не секрет, что преданные поклонники Ольги Бузовой до сих пор с болью в сердце вспоминают факт того, что их любимица после брака с известным российским футболистом Дмитрием Тарасовым осталась ни с чем. На протяжении двух лет фанаты и недоброжелатели телезнаменитости не могут понять, почему Оля не получила ни копейки в результате бракоразводного процесса и оставила все экс-супругу.

Дмитрий Тарасов не единожды заявлял журналистам, что просто-таки мечтал обзавестись большой семьей, однако Бузова так и не подарила ему наследников, что, по всей видимости, и стало тем камнем преткновения вместе с беспрерывными изменами спортсмена.

Впрочем, в социальных сетях поговаривают, что все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Фолловеры сумели отыскать истинную причину, почему же Ольга Бузова решила оставить все деньги неверному муженьку. По слухам, Оля в молодости родила девочку, которую отдала в детский дом. В ходе одного из жарких обсуждений пользователи Сети даже предположили, что телеведущая «Дома-2» намеренно отреклась от каких-либо денег, тем самым «купив» молчание Тарасова.

«Сбежал от страшного секрета»: Бузова «купила» молчание Тарасова о детдоме – соцсети

По словам читателей, футболист знал о том, что у Ольги есть ребенок, которого она отдала в детский дом, чтобы малышка не мешала ей построить успешную карьеру. Многие пользователи Сети уверены, что Дмитрий Тарасов попросту не смог больше жить с таким «страшным» секретом и именно поэтому сбежал от Бузовой.

По мнению фолловеров, спортсмену было проще создать новую семью с новой возлюбленной, которая сможет подарить ему наследников, чем опасаться того, что рассекреченный «грязный» секрет телеведущей «Дома-2» в итоге серьезно ударит по его репутации и возможно даже по карьере.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

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