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В Грузии бродячая собака сорвала футбольный матч

В Грузии бродячая собака сорвала футбольный матч в Кори, выбежав на стадион имени Тенгиза Бурджанадзе. Произошёл инцидент 7 октября на 70 минуте матча между командами «Дила» и «Торпедо».

В Грузии бродячая собака сорвала футбольный матч


В это воскресенье в городе Кори в Грузии бродячая собака сорвала игру футболистов ФК «Дила» и «Торпедо», выбежав на арену почти в конце матча. Пёс уверенно резвился на поле, пытаясь привлечь к себе внимание спортсменов, а возгласы зрителей с трибуны, как видно на ролике, заводили его ещё больше. Появившись на стадионе на 70-й минуте игры, собака в течение 3-х минут играла с футболистами, а получив желаемое (один из игроков согласился почесать ей живот), покинула поле.



К слову, в Грузии подобные инциденты с появлением на футбольном поле бродячих собак не редкость. Сам же матч между спортсменами из Кори и Кутаиси завершился ничьей.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 10:50

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