В Грузии бродячая собака сорвала футбольный матч

В это воскресенье в городе Кори в Грузии бродячая собака сорвала игру футболистов ФК «Дила» и «Торпедо», выбежав на арену почти в конце матча. Пёс уверенно резвился на поле, пытаясь привлечь к себе внимание спортсменов, а возгласы зрителей с трибуны, как видно на ролике, заводили его ещё больше. Появившись на стадионе на 70-й минуте игры, собака в течение 3-х минут играла с футболистами, а получив желаемое (один из игроков согласился почесать ей живот), покинула поле.К слову, в Грузии подобные инциденты с появлением на футбольном поле бродячих собак не редкость. Сам же матч между спортсменами из Кори и Кутаиси завершился ничьей.