«Коперфильд нервно курит в сторонке»: Муж Ксении Бородиной показал «сверхъестественные способности»
Муж звездной ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной Курбан Омаров ведёт весьма активную жизнь в социальных сетях.
То мужчина дает советы подписчицам, то выкладывает смешные видео своей дочери Теоны.
В очередной раз Курбан выложил шуточное видео, где всем показывает свои "сверхъестественные способности". В ролике Омаров сообщает, что вдруг обнаружил у себя магическую "силу руки". После чего поспешил продемонстрировать это на игрушечном жирафе дочери.
Надо отметить, что многие оценили шутку и вместе с блогером посмеялись.
"Коперфильд нервно курит в сторонке", "Такое серьезное выражение лица, что я прям поверила", "Сильная магия", - приняли шутку подписчики, а кто-то всерьёз разоблачает супруга Бородиной, - "У нашего ребёнка есть такая игрушка, там внизу такая деревянная кнопочка и она нажимается и тогда этот жирафик наклоняется".
То мужчина дает советы подписчицам, то выкладывает смешные видео своей дочери Теоны.
В очередной раз Курбан выложил шуточное видео, где всем показывает свои "сверхъестественные способности". В ролике Омаров сообщает, что вдруг обнаружил у себя магическую "силу руки". После чего поспешил продемонстрировать это на игрушечном жирафе дочери.
Надо отметить, что многие оценили шутку и вместе с блогером посмеялись.
"Коперфильд нервно курит в сторонке", "Такое серьезное выражение лица, что я прям поверила", "Сильная магия", - приняли шутку подписчики, а кто-то всерьёз разоблачает супруга Бородиной, - "У нашего ребёнка есть такая игрушка, там внизу такая деревянная кнопочка и она нажимается и тогда этот жирафик наклоняется".