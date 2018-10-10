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«Коперфильд нервно курит в сторонке»: Муж Ксении Бородиной показал «сверхъестественные способности»

Муж звездной ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной Курбан Омаров ведёт весьма активную жизнь в социальных сетях.

То мужчина дает советы подписчицам, то выкладывает смешные видео своей дочери Теоны.

«Коперфильд нервно курит в сторонке»: Муж Ксении Бородиной показал «сверхъестественные способности»

В очередной раз Курбан выложил шуточное видео, где всем показывает свои "сверхъестественные способности". В ролике Омаров сообщает, что вдруг обнаружил у себя магическую "силу руки". После чего поспешил продемонстрировать это на игрушечном жирафе дочери.

Надо отметить, что многие оценили шутку и вместе с блогером посмеялись.

"Коперфильд нервно курит в сторонке", "Такое серьезное выражение лица, что я прям поверила", "Сильная магия", - приняли шутку подписчики, а кто-то всерьёз разоблачает супруга Бородиной, - "У нашего ребёнка есть такая игрушка, там внизу такая деревянная кнопочка и она нажимается и тогда этот жирафик наклоняется".


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:43

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