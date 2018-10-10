«Коперфильд нервно курит в сторонке»: Муж Ксении Бородиной показал «сверхъестественные способности»

То мужчина дает советы подписчицам, то выкладывает смешные видео своей дочери Теоны.В очередной раз Курбан выложил шуточное видео, где всем показывает свои "сверхъестественные способности". В ролике Омаров сообщает, что вдруг обнаружил у себя магическую "силу руки". После чего поспешил продемонстрировать это на игрушечном жирафе дочери.Надо отметить, что многие оценили шутку и вместе с блогером посмеялись.- приняли шутку подписчики, а кто-то всерьёз разоблачает супруга Бородиной, -