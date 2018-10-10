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Представлен бюджетный смартфон Oppo K1 с подэкранным сканером отпечатков пальцев

Самый бюджетный смартфон Oppo K1 на рынке представили производители. Устройство разработчики наделили подэкранным сканером отпечатков пальцев, его уже можно заказать на официальном сайте производителя по цене от 230 долларов.
Представлен бюджетный смартфон Oppo K1 с подэкранным сканером отпечатков пальцев

Смартфон получил AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма и защитное стекло Gorilla Glass. На экран приходится 91 процент площади лицевой панели, что для гаджетов данной ценовой категории является рекордом. Устройство имеет 4 Гб ОЗУ, однако за дополнительную плату можно приобрести новинку с оперативной памятью на 6 Гб. В оснащении гаджета числится флеш-память на 64 Гб, однокристальная система Qualcomm Snapdragon 660, основная сдвоенная камера и фронтальная на 25 Мп.

Работает Oppo K1 на основе операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS. Ёмкость аккумулятора девайса составляет 3500 мАч и поддерживает быструю зарядку. Официальный старт продаж нового смартфона запланирован на 19 октября.


 
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Добавил: Алина Сегодня, 11:30

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