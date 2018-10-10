Представлен бюджетный смартфон Oppo K1 с подэкранным сканером отпечатков пальцев

Смартфон получил AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма и защитное стекло Gorilla Glass. На экран приходится 91 процент площади лицевой панели, что для гаджетов данной ценовой категории является рекордом. Устройство имеет 4 Гб ОЗУ, однако за дополнительную плату можно приобрести новинку с оперативной памятью на 6 Гб. В оснащении гаджета числится флеш-память на 64 Гб, однокристальная система Qualcomm Snapdragon 660, основная сдвоенная камера и фронтальная на 25 Мп.Работает Oppo K1 на основе операционной системы Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS. Ёмкость аккумулятора девайса составляет 3500 мАч и поддерживает быструю зарядку. Официальный старт продаж нового смартфона запланирован на 19 октября.