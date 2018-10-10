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Эннио Морриконе выступит в России накануне своего 90-летия

Эннио Морриконе, итальянский композитор и дирижёр, отпразднует свой юбилей после возвращения из России. Накануне он даст два концерта в Москве и Санкт-Петербурге.
Эннио Морриконе выступит в России накануне своего 90-летия

Свой 90-летний юбилей Эннио Морриконе встретит 10 ноября, но как пройдёт празднование он ещё не планировал, так как полностью занят подготовкой к гастролям в России. Он даст два незабываемых концерта: первый в Ледовом дворце Петербурга 5 ноября, а второй – 7 ноября в Кремлёвском дворце Столицы.

Композитор награждён премией «Оскар» за звуковую дорожку к фильму «Омерзительная восьмёрка». Так же он является обладателем премии Американской академии киноискусств и наук за заслуги в кинематографе, имеет звание заслуженного лауреата премий Британской академии кино «Золотой Глобус».

Эннио Морриконе будет дирижировать хором под звуковое сопровождение Чешского национального симфонического оркестра. Гостем программы стане певица из Португалии Дулсе Понтеш. Уже после возвращения из России Морриконе отметит своё 90-летие дома.


 
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Культура / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 11:42

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