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Владимир Пресняков научил сына кататься на двухколесном велосипеде

Владимир Пресняков в своем микроблоге Instagram продемонстрировал поклонникам ролик, в котором показал, как он научил своего сына Артемия кататься на двухколесном велосипеде. Фанаты сказали, что это самое милое видео дня.

Владимир Пресняков научил сына кататься на двухколесном велосипеде


Под данным видеороликом певец написал, что завтра он вместе с Натальей Подольской поедет покупать для наследника настоящий «пацанский велик». Пост в течение тринадцати часов собрал свыше 80 тысяч лайков и более 240 комментариев. Поклонники отметили, что Владимир Пресняков со своей супругой просто замечательные родители. Некоторые фолловеры заявили, что им не хватало в детстве такого папы. Поклонники поздравили Артемия с покорением новых вершин, пожелав звездной семье счастья и здоровья.

Владимир Пресняков научил сына кататься на двухколесном велосипеде


Владимир Пресняков-младший проводит много времени не только со своей семьей, но и с родителями. Они часто навещают своего сына и с большим удовольствием нянчатся с внуком. Накануне артист выложил в аккаунт публикацию с мамой, от которой подписчики пришли в восторг. Поклонники отметили, что 71-летняя Мария Преснякова выглядит потрясающе для своих лет.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:23

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