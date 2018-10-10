Владимир Пресняков научил сына кататься на двухколесном велосипеде

Под данным видеороликом певец написал, что завтра он вместе с Натальей Подольской поедет покупать для наследника настоящий «пацанский велик». Пост в течение тринадцати часов собрал свыше 80 тысяч лайков и более 240 комментариев. Поклонники отметили, что Владимир Пресняков со своей супругой просто замечательные родители. Некоторые фолловеры заявили, что им не хватало в детстве такого папы. Поклонники поздравили Артемия с покорением новых вершин, пожелав звездной семье счастья и здоровья.Владимир Пресняков-младший проводит много времени не только со своей семьей, но и с родителями. Они часто навещают своего сына и с большим удовольствием нянчатся с внуком. Накануне артист выложил в аккаунт публикацию с мамой, от которой подписчики пришли в восторг. Поклонники отметили, что 71-летняя Мария Преснякова выглядит потрясающе для своих лет.