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Финалист «Замуж за Бузовой» Лебедев не торопится знакомить Ольгу с сыном

Финалист телевизионного шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев, по мнению многих зрителей, по праву победил в проекте.

Однако 33-летний «сыровар» не торопится знакомить Ольгу со своим 6-летним сыном Иваном. Многие вообще считают, что бизнесмен пришел на проект только ради пиара.

Финалист «Замуж за Бузовой» Лебедев не торопится знакомить Ольгу с сыном

Поклонники Бузовой уверены, что победитель шоу уже получил славу и дальше стоить любовь с ведущей «Дом-2» не стремится. Ведь Денис так и не стал знакомиться своего 6-летнего сына со знаменитостью.

А ведь он сам не раз утверждал, что уже влюблён в Ольгу.

Финалист «Замуж за Бузовой» Лебедев не торопится знакомить Ольгу с сыном

Многие болельщики вообще считают, что Лебедев просто-напросто стыдиться знакомить ребёнка и своих родителей со скандальной теледивой. Кстати, в интернете уже ходили слухи, что Дениса замечали в обществе другой девицы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:26

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