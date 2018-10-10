Финалист «Замуж за Бузовой» Лебедев не торопится знакомить Ольгу с сыном

Однако 33-летний «сыровар» не торопится знакомить Ольгу со своим 6-летним сыном Иваном. Многие вообще считают, что бизнесмен пришел на проект только ради пиара.Поклонники Бузовой уверены, что победитель шоу уже получил славу и дальше стоить любовь с ведущей «Дом-2» не стремится. Ведь Денис так и не стал знакомиться своего 6-летнего сына со знаменитостью.А ведь он сам не раз утверждал, что уже влюблён в Ольгу.Многие болельщики вообще считают, что Лебедев просто-напросто стыдиться знакомить ребёнка и своих родителей со скандальной теледивой. Кстати, в интернете уже ходили слухи, что Дениса замечали в обществе другой девицы.