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Брэдли Купер купил для Ирины Шейк и дочери таунхаус за 13,5 миллионов

Брэдли Купер решил сделать своей возлюбленной Ирине Шейк и их дочери Леи подарок. Голливудский актер купил в престижном районе Нью-Йорка таунхаус за 13,5 миллионов долларов.

Брэдли Купер купил для Ирины Шейк и дочери таунхаус за 13,5 миллионов

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк являются одной из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. По этой причине пара не любит распространяться о свое личной жизни, а когда у них появилась дочка знаменитости несколько недель скрывали ее от общественности. Сейчас голливудский актер решил переехать, он купил для супруги и дочери таунхаус площадью 370 квадратных метров с панорамными окнами. В новом доме звездной семьи имеется 6 спален, 4 ванные комнаты и просторная гостиная. Также на территории таунхауса есть сад и зона для гриля.

Брэдли Купер купил для Ирины Шейк и дочери таунхаус за 13,5 миллионов

На данный момент Ирина Шейк и Брэдли Купер проводят в Нью-Йорке много времени, поскольку там актер занят участием в новом проекте, а модель участвует в показах. Ранее звездная пара проживала в Пасифик Палисейдс в доме Брэдли Купере, купленном еще до знакомства с Ириной Шейк.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:06

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