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Ирина Пинчук променяла Захара Саленко на Артема Сороку

Эпатажная участница прославленной телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук променяла Захара Саленко на Артема Сороку.

Ирина Пинчук променяла Захара Саленко на Артема Сороку

Как стало известно, не долго пришлось радоваться преданным поклонникам скандального реалити-шоу «Дом-2» тому, что после неудачи с Саймоном Марданшиным и воздыхателем Ольги Бузовой – Романом Гриценко Ирине Пинчук все-таки посчастливилось наконец-таки отыскать своей женское счастье в лице вновь пришедшего на телепроект Захара Саленко.

Оказывается, что после первого волшебства из по уши влюбленного молодого человека, который способен удивлять, любить и баловать свою избранницу, Захар практически сразу же превратился в занудную старушенцию. Вместе с тем, в своей тухлости и бесконечной неудовлетворенности Саленко удалось переплюнуть даже саму Ирину Пинчук, которую не единожды ранее «притягивали» за это.

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, из которого становится понятно, что после неоднократных расставаний и примирений Ирина и Захар все-таки решили поставить в своих отношениях жирную точку. Более того, Пинчук уже даже успела утешить себя, так как ничуть не переживает из-за того, что в очередной раз потерпела неудачу в построении личной жизни. А все благодаря скандальному участнику «Дома-2» - Артему Сороке.

Ирина Пинчук променяла Захара Саленко на Артема Сороку

Выяснилось, что Ирина и Артем уже побывали на романтическом свидании, после чего Захару пришлось в подробностях выслушивать все то, о чем же парочка говорила, оставшись наедине. Маловероятно, что кого-то это удивит, но откровенность Сороки не на шутку разозлила Саленко. Молодой человек долго старался держать себя в руках, однако постарался ясно дать понять бывшей возлюбленной, что находится на грани и готов вот-вот «рвануть».

Стоит заметить, что Захар Саленко больше всего разозлился не на свою экс-избранницу Ирину Пинчук, а на Артема Сороку, который явно старался задеть парня за живое своим откровением.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:01

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