АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Британии женщина с ногами «омаров» шокировала врачей своим образом жизни
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Смартфон Google Pixel 3 с функцией жестовой навигации готов к презентации

Новый смартфон версии Google Pixel 3 наделили функцией жестовой навигации. Представителями Google отмечается, что гаджет полностью готов к презентации. Однако новые утилиты в устройстве требуют дополнительных испытаний.

Смартфон Google Pixel 3 с функцией жестовой навигации готов к презентации


Версия Google Pixel 3 осуществляет работу на основе «операционки» Android 9 Pie. Одна из главных особенностей устройства заключается в возможности управления жестами. Пользователи смогут некоторые движения записывать, а также настраивать самостоятельно. Это упростит процесс использования смартфона. Навигация жестами в модели Google Pixel 3 включена по умолчанию. По словам представителей компании, она не повлияет на производительность, потому что ОС в гаджете получит адаптивную оболочку.

Версию Google Pixel 3 представят в начале ноября текущего года. Имеются данные, что в продаже появятся модификации с ОЗУ на 6/8 Гб. Компания собирается также применить пробную версию ИИ, проходящую в настоящее время предварительные тестирования.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали альтернативы сладостям
Оззи Осборн госпитализирован с инфекцией
В Британии женщина с ногами «омаров» шокировала
Уфологи: Планета Нибиру вызывает у детей странный
Хейтеры: Ольга Бузова решила бросить певческую
Эннио Морриконе выступит в России накануне своего
Представлен бюджетный смартфон Oppo K1 с
Владимир Пресняков научил сына кататься на
Интервью: Глава BMW Design рассказал об
Учёные: Исследования спутника Сатурна помогут
Гоген Солнцев назвал пожилую супругу после
Брэдли Купер купил для Ирины Шейк и дочери
Смартфон Google Pixel 3 с функцией жестовой
В Тасмановом море найден «затерянный мир» древних
В Грузии бродячая собака сорвала футбольный матч
«Сбежал от страшного секрета»: Бузова «купила»
«Коперфильд нервно курит в сторонке»: Муж Ксении
Стартуют предварительные заказы на флагманский
Иван и Наталья Краско подали документы на развод
Финалист «Замуж за Бузовой» Лебедев не торопится
Учёные открыли редкую звезду с низким содержанием
Владельцы Nokia 6.1 Plus получили доступ к
Эксперты рассказали о вредящих здоровью местах
Ирина Пинчук променяла Захара Саленко на Артема
Отец Сергея Безрукова рассказал о внебрачных
Новое поколение УАЗ «Патриот» получит китайскую
Гарик Мартиросян мечтает о процветающих
В Шуе сделают первый полностью отечественный
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону попала в больницу
Поклонники заинтересовались, какой Сергей
Просмотреть все новости