Смартфон Google Pixel 3 с функцией жестовой навигации готов к презентации

Версия Google Pixel 3 осуществляет работу на основе «операционки» Android 9 Pie. Одна из главных особенностей устройства заключается в возможности управления жестами. Пользователи смогут некоторые движения записывать, а также настраивать самостоятельно. Это упростит процесс использования смартфона. Навигация жестами в модели Google Pixel 3 включена по умолчанию. По словам представителей компании, она не повлияет на производительность, потому что ОС в гаджете получит адаптивную оболочку.Версию Google Pixel 3 представят в начале ноября текущего года. Имеются данные, что в продаже появятся модификации с ОЗУ на 6/8 Гб. Компания собирается также применить пробную версию ИИ, проходящую в настоящее время предварительные тестирования.