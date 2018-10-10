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Учёные открыли редкую звезду с низким содержанием металла и отсутствием углерода

Американские астрофизики открыли редкую звезду с низким содержанием металла и почти полным отсутствием углерода. Её открытие ставит под сомнение существующие до сих пор теории.
Учёные открыли редкую звезду с низким содержанием металла и отсутствием углерода

Найдёнышу дали имя Pristine 221, в честь проекта, который посвящён нахождению именно таких звёзд. Pristine 221 входит в десятку звёзд с самым низким содержанием металла. Кроме того – это вторая звезда, у которой отсутствует углерод.

Специалист Федеральной политехнической школы Лозанны Паскаль Джаблонка прокомментировал это открытие: «Это очень загадочная находка. У неё всё наоборот. Я считаю эту звезду важным посланием для изучения ранней Вселенной».

До этого открытия астрофизики считали, что без углерода зарождение объектов с малой массой невозможно. Учёные открыли вторую звезду, которая опровергает все ранее существующие теории.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:25

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