Учёные открыли редкую звезду с низким содержанием металла и отсутствием углерода

Найдёнышу дали имя Pristine 221, в честь проекта, который посвящён нахождению именно таких звёзд. Pristine 221 входит в десятку звёзд с самым низким содержанием металла. Кроме того – это вторая звезда, у которой отсутствует углерод.Специалист Федеральной политехнической школы Лозанны Паскаль Джаблонка прокомментировал это открытие: «Это очень загадочная находка. У неё всё наоборот. Я считаю эту звезду важным посланием для изучения ранней Вселенной».До этого открытия астрофизики считали, что без углерода зарождение объектов с малой массой невозможно. Учёные открыли вторую звезду, которая опровергает все ранее существующие теории.