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Стартуют предварительные заказы на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro

Компания ZTE объявила, что в России стартуют предварительные заказы на флагманскую версию смартфона Axon 9 Pro. Это устройство назвали клоном iPhone X, так как модели имеют схожие параметры.

Стартуют предварительные заказы на флагманский смартфон ZTE Axon 9 Pro


Для российского потребителя ZTE Axon 9 Pro предлагается с ОЗУ на 6 ГБ и ПЗУ на 64 ГБ. Стоимость новой версии составляет от 46 990 рублей. В настоящее время доступны уже предварительные заказы. В России продажи смартфона начнутся уже с 22 октября текущего года. Гаджет внешне напоминает версию iPhone X. Устройство наделили 6,2-дюймовым AMOLED-экраном (разрешение - 2248х1080 пикселей). Смартфон оснащается сдвоенной камерой с датчиками на 12 Мп и 20 Мп. При этом фронтальная камера имеет 20 Мп. В устройстве имеются стереодинамики.



Новая флагманская версия ZTE Axon 9 Pro функционирует за счёт аккумуляторной батареи на 4000 мАч. Имеет место поддержка функции беспроводной зарядки, NFC, Bluetooth 5.0.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:43

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