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Владельцы Nokia 6.1 Plus получили доступ к бета-версии Android 9.0 Pie

Владельцы Nokia 6.1 одними из первых в мире получили доступ к бета-версии операционной системы Android 9.0 Pie. Ранее данное право было доступно лишь пользователям смартфонов Pixel от Google.

Владельцы Nokia 6.1 Plus получили доступ к бета-версии Android 9.0 Pie


Специалисты отмечают, что разработчики предоставили последнюю версию ОС владельцам Nokia 6.1, вместо более новой модели, 7.1. Раньше они были не готовы передать новинку под управление Android 9.0 Pie без предварительного тестирования. Представители компании не давали комментариев по этому поводу, сроки, в рамках которых обновление будет установлено владельцам Nokia 6.1, также не сообщались.

Эксперты отмечают, что лучшим вариантом теста качества новой ОС стала бы публичная проверка, на которой удалось бы выявить все ее преимущества перед предыдущей версией. Рассматриваемая модель смартфона получит обновление, вероятно, во второй половине сентября. В ноябре, по некоторым сведениям, обновится модель Nokia 8.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:16

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